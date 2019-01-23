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Başakşehir, tur için Hatay deplasmanında

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Başakşehir, tur için Hatay deplasmanında
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23 Ocak 2019 11:55
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında  24 Ocak Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni geçerek son 16 turuna çıkmıştı.

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