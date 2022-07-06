Başakşehir'e Fransa'dan orta saha

Başakşehir, kadrosuna Fransa'dan bir orta saha takviyesi yapmak için harekete geçti.



Fransız basınında yer alan habere göre; İstanbul ekibinin, Montpellier ile sözleşmesi sona eren Remy Cabella'ya teklif yaptığı belirtildi.



Cabella'nın performansına da değinilirken, Fransız ekibinde geçen sezon sadece 5 maçta forma giydiği hatırlatıldı.



Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Serie A'da devam etme hayalini kurduğu vurgulandı.





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