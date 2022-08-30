Başakşehir'de, Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.
Rondo çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, çarşamba akşam yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.
Rondo çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, çarşamba akşam yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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