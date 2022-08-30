Başakşehir'de, Alanyaspor hazırlıkları başladı

Başakşehir, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de, Alanyaspor hazırlıkları başladı
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29 Ağustos 2022 22:41
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde pas ve kondisyon çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Yeni transfer Philippe Keny, turuncu-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Medipol Başakşehir, salı yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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