Başakşehir, Danimarka'da Avrupa'ya veda etti

ALEKSİC YERİNE MEHMET TOPAL

BAKAN KASAPOĞLU VE ÖZDEMİR TRİBÜNDE

KORONAVİRÜS İÇİN SAYGI DURUŞU

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Parken'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kopenhag, 3-0'lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.Kopenhag, 4. dakikada Jonas Wind'in kafa golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Kopenhag üstünlüğüyle geçildi. Danimarka ekibi, 52. dakikada Jonas Wind'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 62. dakikada Rasmus Falk, ceza sahası dışından attığı golle takımının 3. golünü attı.Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazanmasına karşın Danimarka'da aldığı bu skorla Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.Kopenhag, çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İngiliz ekibi, ilk maçı 5-0'lık skorla kazanmıştı.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli ve Demba Ba'dan oluşturdu.Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.Stat: ParkenHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk. 54 Daramy)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 54 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 54 Elia), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Berkay Özcan), Visca, Crivelli (Dk. 79 Gulbrandsen), Demba BaGoller: Dk. 4 ve 53 (Penaltıdan) Wind, Dk. 62 Falk (Kopenhag)Sarı kartlar: Dk. 83 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Bartolec (Kopenhag)