Başakşehir, Alican Özfesli'yi kiraladı

Başakşehir, Alican Özfesli'lin Erzurumspor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, Alican Özfesli'yi kiraladı
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09 Eylül 2022 18:16
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusi Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.

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