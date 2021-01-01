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Barnes: "Warriors ligin en iyi takımı ve şampiyonluk yolunda!"

Golden State Warriors'ın eski forveti Matt Barnes, Warriors'ın bu sezon şampiyonluğa doğru ilerlediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın eski forveti Matt Barnes, Warriors'ın bu sezon şampiyonluğa doğru ilerlediğini söyledi.

'Dubs Talk' isimli podcast'te konuşan Barnes, diğer bazı şampiyonluk adaylarına karşı ekibin nasıl bir performans sergilediği konusunda konuşurken, eski takımının şampiyonluğu kazanabileceğinden emin olduğunu açıkladı:

"Şampiyonluk yolundalar. Bence kilit nokta, Klay'i (Thompson) iki yıllık uzun bir süreden sonra geri aldıktan sonra ne noktada olduğunu görmek.

(James) Wiseman'ın da döndüğünde iyi uyum sağlayacağını ve rolünün ne olacağını anlayacağını düşünüyorum. Kendisi potaya devrilen, şut bloklayan, orta mesafeden şut sokabilen ve boyalı alanı kontrol altına alabilecek olan bir oyuncu.

Warriors sağlıklı olduğu sürece, bana kalırsa ligdeki en iyi takım."

Warriors, 25-6'lık derecesi ile Batı konferansında ikinci sırada yer alıyor.


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