Barkley: "Warriors, önümüzdeki sezon büyük bir avantaja sahip"

NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors'ın önümüzdeki sezon büyük bir avantaja sahip olacağını söyledi.



Warriors'ın yedi sene üst üste playofflara ve beş sene üst üste NBA Finallerine çıktığı dönem, Stephen Curry'nin yılın büyük bir bölümünde sakatlıklar geçirmesi, D'Angelo Russell'ın takıma uyum sağlamaması ve Klay Thompson'ın da yıl boyunca oynamamasıyla sona ermişti.



Warriors, ligdeki en kötü dereceyi elde etmiş ve bu da onları Orlando bubble'ından çıkarmıştı.



Barkley, Warriors'ın tam güçle geri döneceği ve tamamen eski haline döneceği için, bu kadar dinlenmenin aslında onlar için gizli bir lütuf olacağını düşünüyor:



"Bence büyük bir avantajları olacak, çünkü dinlenecekler ve Klay (Thompson) ve Steph'i (Curry) de geri alacaklar. (Andrew) Wiggins orada olacak, bir lotarya seçimi alacaklar. Diğer takımlar yorulmuş olacaklar. Öyle ya da böyle hızlı bir geri dönüş olacak."



"NBA sezonu geri çekeceğini söylese bile, yine de hızlı bir dönüş olacak. Bence Warriors önümüzdeki sezonda büyük bir avantaja sahip olacak."



Warriors, halihazırda Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins ve Eric Paschall'dan oluşan çekirdeğine bir ilk 5 draft seçimini ekleyecek. Ayrıca, kendilerine katılmaya hevesli birçok veteran oyuncu seçeneğine sahip olacak.



