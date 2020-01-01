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Barkley: "NBA, işi iyice sirke çevirdi"

NBA efsanesi Charles Barkley, NBA'in 'sirk benzeri' sosyal adalet girişimini eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Charles Barkley, NBA'in 'sirk benzeri' sosyal adalet girişimini eleştirdi.

Barkley için, NBA, reform politikaları yerine açıklama formalarına odaklanarak "asıl noktayı kaçırıyor".

Barkley, NBA'in ABD'yi etkisi altına almış olan ırksal eşitlik ve adalet sorunlarına çözüm bulmak adına yaptıklarına dair düşüncelerini paylaşmak üzere CNBC'nin Power Lunch programına konuk oldu.

Ligin, oyuncuların formalarında önceden onaylanmış olan ifadeler ve kelimeler kullanmasına izin vereceği bildirilmişti ve Barkley'nin buna yönelik tepkisi şu şekildeydi:

"Şimdi olan şey, bir sirke dönüştüğümüz. Irk eşitliği, ırksal adalet ve ekonomik adalet hakkında konuşmak yerine, tüm zamanımızı kimin diz çöküp diz çökmediği, otobüslerde neler söylendiği, formalarda ne söylendiğinden endişe ederek geçiriyoruz. Bence asıl anlatılmak isteneni kaçırıyoruz."

Barkley, bir oyuncunun formasında yazan şeyden ziyade, olası reformları tartışmak için zaman harcanması gerekiyor:

"Polis reformuna ve hapishane reformuna ihtiyacımız var. Bunlar öncelikli odaklanılacak şeyler. İyi polislerin, kötü polisleri yönlendirmelerine ihtiyacımız var. Formada ne yazdığına odaklandığımız zaman, asıl amacımıza engel oluyor. Benim endişem, iyi şeyler yapmak yerine bunun bir sirke dönüşmesi."


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