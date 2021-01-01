Barkley: "Giannis %85-90 sağlıklı olursa, Bucks şampiyon olur"

NBA efsanesi Charles Barkley, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığının Bucks'ın başına gelen "en iyi şey" olduğunu açıkladı.



Barkley, NBA Finalleri'nde eski takımı Phoenix Suns'ı desteklediğini belirtse de, Giannis'in sakatlıktan dönmesi durumunda Milwaukee'nin favori olduğunu belirtti.



Chuck, Antetokounmpo'nun sağlığının kilit bir faktör olduğuna özellikle dikkat çekerek, geri dönmesi durumunda - yüzde 100 olmasa bile - Bucks'ı yenmenin zor olacağını vurguladı:



"Bunu söylemekten nefret ediyorum, ama bence Milwaukee Bucks'ın başına gelen en iyi şey, Giannis'in sakatlanmasıydı. Çünkü bu durum, Jrue Holiday'i daha agresif kılmış oldu. Onun da Finallerde Chris Paul'e karşı harika iş çıkaracağını düşünüyorum.



Chris Paul'u ne kadar sevsem de, Giannis %85-90 sağlıklı olursa, Milwaukee diyeceğim. Ama tüm kalbimle Phoenix Suns'ı destekliyorum, onu da söyleyeyim."



Antetokounmpo, Atlanta Hawks'a karşı oynanan Doğu Konferansı Finalleri serisinin son iki maçında kadro dışında kalmasına neden olan bir diz sakatlığı geçirmişti.



Yakın zamanda, Giannis'in sakatlığının halen günlük değerlendirme altında olduğu bildirilmişti.



