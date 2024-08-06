NBA efsanesi Charles Barkley, ABD Milli takımının 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmaması durumunda ABD'ye geri dönmemesi gerektiği konusunda şaka yaptı.



Barkley, yakın zamanda 'Podcast P' programında Paul George ile konuştu ve Philadelphia 76ers yıldızına uluslararası rekabetin seviyesinin şimdiye kadarki en üst düzeyinde olmasına rağmen, ABD Takımı'nın hala yarışmadaki en derin kadroya sahip olduğunu ve altın madalyadan daha azına razı olmamaları gerektiğini söyledi:



"Uluslararası takımlar daha iyi hale geldi mi? %110. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi değiller. Nikola Jokic'i, Giannis Antetokounmpo'yu ve Luka Doncic'i çıkarsanız, üçü de harika oyuncular, Shai Gilgeous-Alexander da çok iyi, yine de turnuvanın kalan en iyi 10 oyuncusuna sahip oluyoruz.



Kimse benchinden Jayson Tatum'dan daha iyisini oyuna sokmuyor. Ya da Kevin Durant'ten. Uluslararası takımlar daha iyi hale gelmiş olabilir, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin altın madalyayı kazanmaması için hiçbir bahane olamaz. En iyi takım ve açık ara en iyi oyuncular bizde. Eğer kaybederlerse onları ülkeye geri sokmamamız lazım."



Şimdiye kadar turnuvayı sonuç bakımından domine etmiş olan ABD takımı, Olimpiyatlar öncesindeki hazırlık maçlarında ve Olimpiyatlar'daki grup aşamasındaki maçlarındaki namağlup unvanını korumayı sürdürüyor.





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