Barış Alper Yılmaz'dan 100. maç açıklaması

Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 1-0 kazanılan Hatayspor maçının ardından konuştu.
İşte Barış Alper'in açıklamaları;
"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Mutluyum, taraftarımıza armağan olsun. Bugün tabii ki özel duygular yaşadım. 100. kez bu formayı giyip sahaya çıktım. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Muslera'yı da tebrik ederim. 500. kez maça çıktı, helal olsun. Dediğim gibi çok mutluyum, daha nicelerine..."
İşte Barış Alper'in açıklamaları;
"Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. İyi oynadığımızı düşünüyoruz. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Mutluyum, taraftarımıza armağan olsun. Bugün tabii ki özel duygular yaşadım. 100. kez bu formayı giyip sahaya çıktım. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Muslera'yı da tebrik ederim. 500. kez maça çıktı, helal olsun. Dediğim gibi çok mutluyum, daha nicelerine..."
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