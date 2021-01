Barea: "Nowitzki, LeBron'dan nefret ediyordu!"

Dallas Mavericks'in eski guardı JJ Barea, eski takım arkadaşı ve Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin, 2011 NBA Finalleri'nde Miami Heat'ten "nefret ettiğini" söyledi.



Barea, JJ Redick ve Tommy Alter ile The Old Man and The Three podcast'ine konuk olduğu sırada, Nowitzki'nin LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh ve Heat'e karşı 2011 Finalleri'nde ne hissettiğini şöyle anlattı:



"Bütün seneyi buna hazırlanarak geçirdiği için, kaybetmemize asla izin vermeyecekti. Miami'den, LeBron'dan, Wade'den ve Bosh'tan nefret ediyordu. Bunu asla söylemeyecektir ama onlara katlanamıyordu.



İyi hazırlanmıştı. Fazla konuşmazdı, hareketleriyle örnek olurdu. O yıl molalarda, maçlardan önce, devre arasında yüksek sesle konuşur, oyunculara hatalarını açıkça belirtirdi. Özel bir oyuncuydu, o yıl farklı bir zihniyete sahipti. Çok daha dirayetliydi."



Barea, Mavericks ve Minnesota Timberwolves için 14 sezon oynamış ve 1 Aralık 2020'de Mavericks ile tek yıllık bir sözleşme imzaladıktan dokuz gün sonra serbest kalmıştı.