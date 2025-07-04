Barcelona yerine Athletic Bilbao ile imzaladı!

Barcelona'ya transferi beklenen Nico Williams, sürpriz bir kararla Athletic Bilbao ile 2035'e kadar sözleşme yeniledi. Genç yıldız, "Burası benim evim" dedi.

calendar 04 Temmuz 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona yerine Athletic Bilbao ile imzaladı!
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Athletic Bilbao'nun Gana asıllı genç forveti Nicholas (Nico) Williams, 30 Haziran 2035'e kadar kulüpte kalmasını sağlayacak uzun vadeli yeni anlaşmaya imza attı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Nico Williams, Athletic ile sekiz yıllık sözleşme uzatma anlaşmasını imzaladı. Kanat oyuncusu, Athletic'te daha fazla tarih yazma hedefiyle sözleşmesini 2035'e kadar yeniledi." denildi.

Açıklamada, Athletic ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Williams'ın 30 Haziran 2035'e kadar Bilbao'da kalmasını sağlayacak on yıllık yeni anlaşmaya imza attığı belirtildi.

İmzasının ardından açıklamalarda bulunan Nico Williams, "Karar verme aşamasında benim için en önemli şey kalbimi dinlemek oldu. Olmak istediğim yerdeyim, kulübümle birlikteyim. Burası benim evim." ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki Williams, geçen sezon Athletic Bilbao formasıyla tüm kulvarlarda 45 maçta 11 gol kaydetti.



 

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