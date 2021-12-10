Barcelona'ya Depay'dan kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da, Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Memphis Depay'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'ya Depay'dan kötü haber!
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10 Aralık 2021 19:10
Barcelona'nın yıldız forveti Memphis Depay'ın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

As gazetesine göre, Barcelona'nın, Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Hollandalı forvetin en az bir ay oynayamayacağı aktarıldı.

TEK SAĞLIKLI FORVET DE JONG

Öte yandan Barcelona'nın Depay dışında sakatlıkları bulunan Martin Braithwaite, Ansu Fati ve Kun Agüero'nun da oynayamadığı ve şuanda İspanyol ekibinde oynayabilecek tek sağlıklı forvetin Luuk de Jong olduğu ifade edildi.

Memphis Depay bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.


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