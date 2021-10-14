Barcelona, Pedri ile uzattı: 1 milyar euro detayı...

Barcelona, genç oyuncusu Pedri'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Pedri ile uzattı: 1 milyar euro detayı...
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14 Ekim 2021 15:09
İspanya La Liga devi Barcelona'da genç orta saha oyuncusu Pedri'nin sözleşmesi uzattı.

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Katalanlar, Pedri'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirledi.

Pedri, bu sezon Barcelona'da 4 resmi maça çıktı. İspanyol futbolcu, özellikle EURO 2020'deki performansıyla dikkat çekti.


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