Barcelona - Osasuna maçı ertelendi

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona - Osasuna karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
Barcelona A Takım Doktoru Carlos Minarro Garcia'nın akşam saatlerinde vefat etmesi nedeniyle 23:00'te oynanacak maçın ertelendiği açıklandı.
Katalan ekibi, hayatını kaybeden Garcia için taziye mesajı yayımladı.
Barcelona ligde, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Osasuna ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
Barcelona A Takım Doktoru Carlos Minarro Garcia'nın akşam saatlerinde vefat etmesi nedeniyle 23:00'te oynanacak maçın ertelendiği açıklandı.
Katalan ekibi, hayatını kaybeden Garcia için taziye mesajı yayımladı.
Barcelona ligde, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Osasuna ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
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