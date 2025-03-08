Barcelona - Osasuna maçı ertelendi

Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefat ettiğini ve bu akşam oynanacak Osasuna maçının ertelendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona - Osasuna maçı ertelendi
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08 Mart 2025 22:52
Son güncelleme 08 Mart 2025 22:58
İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona - Osasuna karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Barcelona A Takım Doktoru Carlos Minarro Garcia'nın akşam saatlerinde vefat etmesi nedeniyle 23:00'te oynanacak maçın ertelendiği açıklandı.

Katalan ekibi, hayatını kaybeden Garcia için taziye mesajı yayımladı.

Barcelona ligde, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Osasuna ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

 

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