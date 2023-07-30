Barcelona, Lenglet'den kurtulmanın yollarını arıyor!

İspanya La Liga devi Barcelona, maaş yükünün azaltmak için Fransız savunmacı Clement Lenglet'den kurtulmanın yollarını arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Lenglet'den kurtulmanın yollarını arıyor!
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30 Temmuz 2023 17:28
İspanyol devi Barcelona maaş yükünü hafifletmek için bazı futbolcularla yollarını ayırmaya devam ederken henüz kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında gelen Clement Lenglet ile yollarını ayırmış değil.

Sports'ta haberine göre, Katalan devi, önümüzdeki hafta Fransız stoperin ayrılışını çözmeyi ve böylece maaş sınırına bakan yüksek bir sekmeden kurtulmayı umuyor.

Barcelona, iyi ilişkilerinin olduğu Tottenham ile bazı adımları atmış ve iki tarafında uzlaşacağı şekilde Lenglet'i satın alma opsiyonuyla satmak istiyor. 

Barça başkanı Joan Laporta, Lenglet için Tottenham ile bir anlaşmaya varmayı umduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını  ileri sürdü.

Katalan ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis geliri de elde etmek istiyor.

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