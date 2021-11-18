Barcelona, Jeremy Doku'yu takibe aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, Rennes forması giyen 19 yaşındaki Jeremy Doku'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Jeremy Doku'yu takibe aldı
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18 Kasım 2021 20:48
İspanya devi Barcelona'nın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Jeremy Doku'yu transfer etmek istediği ileri sürüldü.

İspanyol basını, Xavi Hernandez'in bu hafta sonu oynanacak Espanyol maçıyla teknik direktör olarak ilk kez yedek kulübesinde yer alacağı Katalan kulübünün aklında, birkaç isim olduğu ifade edildi.

Bu isimlerin, Rennes forması giyen Jeremy Doku, Man City oyuncusu Ferran Torres ve Salzburg'lu genç yetenek Karim Adeyemi olduğu aktarıldı.

Doku, Ekim 2020'de Anderlecht'ten yaklaşık 27 milyon euroya Rennes'in yolunu tutmuştu.

Belçikalı oyuncu, Fransız temsilcisinin formasıyla çıktığı 41 maçta iki gol, dört asist yapma başarısı gösterdi.


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