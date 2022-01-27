Barcelona'dan Adama Traore için 35 milyon euro!

İspanya La Liga devi Barcelona, Adama Traore için Wolves'a teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Adama Traore için 35 milyon euro!
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27 Ocak 2022 15:51
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın hücum oyuncusu Adama Traore için yeni bir iddia gündeme geldi.

The Athletic'in haberine göre; Tottenham ile Wolves, Traore'nin transferi konusunda anlaşma sağlayamadı. Traore'nin Tottenham'a gitmek istememesinin en önemli nedeni olarak ise teknik direktör Conte'nin oyuncuyu sağ bekte kullanmayı düşünmesi gösterildi.

Haberde Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği ve 35 milyon euro satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. İki takımın anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Bu sezon Wolves ile 23 resmi maça çıkan Adama Traore, 1 gol kaydetti.

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