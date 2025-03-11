Barcelona - Benfica maçına iki kez iftar arası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Benfica maçı, oruçlu futbolcular için iki kez durdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona - Benfica maçına iki kez iftar arası!
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11 Mart 2025 21:04
Son güncelleme 11 Mart 2025 21:07
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Benfica maçında ilginç anlar yaşandı.

Maçın 8. dakikasında Barcelona - Benfica maçının hakemi François Letexier, oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Orkun Kökçü, hakemi uyardı ve henüz iftar saati olmadığını söyledi ve oyun devam etti.

Hakem Letexier, 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada Lamine Yamal, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oruçlarını açtı.

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