Barcelona - Benfica maçına iki kez iftar arası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Benfica maçında ilginç anlar yaşandı.



Maçın 8. dakikasında Barcelona - Benfica maçının hakemi François Letexier, oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Orkun Kökçü, hakemi uyardı ve henüz iftar saati olmadığını söyledi ve oyun devam etti.



Hakem Letexier, 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada Lamine Yamal, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oruçlarını açtı.



