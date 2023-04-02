Barça, sonuncu Elche'yi affetmedi

La Liga'nın 27. haftasında Barcelona, deplasmanda Elche'ye konuk oldu.



Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Lewandowski'nin golüyle öne geçen Barcelona ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine göz açtırmayan lider Barcelona, 56'da Ansu Fati ile 66'da bir kez daha Lewandowski ile 70'te Ferran Torres'in golleriyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.



Bu sonuçla Barcelona 71 puana ulaşarak maç fazlasıyla en yakın takipçisi Real Madrid'le arasını 15 puana çıkardı. Sonuncu Elche ise 13 puanda kalarak üst üste üçüncü maçından galibiyet çıkaramadı.



Bir sonraki hafta ise Barcelona Girona'yı konuk ederken Elche ise Osasuna'yı ağırlayacak.





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