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Banvit, Polonya deplasmanında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, 30 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Banvit, Polonya deplasmanında
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29 Ocak 2019 09:51
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, 30 Ocak Çarşamba Polonya temsilcisi Anwil'e konuk olacak.

Mistrzow Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen turuncu-yeşilliler, deplasmanda Anwil'i mağlup ederek grupta ikinci sırayı garantilemek istiyor.

Banvit, grupta geride kalan 12 maçta 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında grubun 6. haftasında oynanan mücadeleyi Banvit, sahasında 75-68 kazanmıştı.

 

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