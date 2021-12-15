Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü

Spor Toto 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü
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15 Aralık 2021 15:34
Spor Toto 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 3-0 kazandı.

Bandırmaspor'a  galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Levent Ayçiçek, 85. dakikada Burak Süleyman ve 90. dakikada Kerim Avcı kaydetti.

Bandırmaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkartırken, Balıkesirspor 7 puanda kaldı.

Bandırmaspor ligin 17. haftasında Bursapor deplasmanına gidecek,  Balıkesirspor ise Altınordu'yu konuk edecek.

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