Bandırmaspor zirve takibini sürdürdü

Spor Toto 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 3-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Levent Ayçiçek, 85. dakikada Burak Süleyman ve 90. dakikada Kerim Avcı kaydetti.
Bandırmaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkartırken, Balıkesirspor 7 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligin 17. haftasında Bursapor deplasmanına gidecek, Balıkesirspor ise Altınordu'yu konuk edecek.
Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 3-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Levent Ayçiçek, 85. dakikada Burak Süleyman ve 90. dakikada Kerim Avcı kaydetti.
Bandırmaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkartırken, Balıkesirspor 7 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligin 17. haftasında Bursapor deplasmanına gidecek, Balıkesirspor ise Altınordu'yu konuk edecek.