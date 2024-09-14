Balkan Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balkan Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı
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14 Eylül 2024 14:08
Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında genç kadınlar dört tek, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, yıldız kadınlar tek çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde Romanya, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler iki çifte ve genç erkekler tek çifte kategorilerinde Türkiye, yıldız kadınlar iki çifte kategorisinde ise Yunanistan birinci oldu.

Şampiyona 15 Eylül Pazar günü sona erecek.

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