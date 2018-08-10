Balıkesirspor Baltok, lige 3 puanla başlamak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, 12 Ağustos Pazar günü oynayacakları Altınordu maçına ilişkin, "Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. İnşallah yönetimle, basınla, taraftarla Akhisar'da olacağız ve kazanıp geleceğiz." dedi.Bulak, Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Altınordu ile Spor Toto Akhisar Stadı'nda zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.Bu sezon ligde çok güçlendiğini zanneden takımlar olduğunu ifade eden Bulak, "Çok para harcamak çok güçlenmek anlamına gelmez. Biz, transfer yasağıyla Avrupa takımlarının uyguladığı bir politika izlemiş olduk." diye konuştu.Avrupa'da takımların genelde 1-2 transfer yapıp 2-3 oyuncu sattığını ve iskeleti bozmadan devam ettiğini anlatan Bulak, şunları kaydetti:"Türkiye'de maalesef Süper Lig de dahil 10-15 oyuncu geliyor, 10-15 oyuncu gidiyor. Bunu biz takım olarak tersine çevirdik. Hiç transfer yapmayarak, bir oyuncu hariç tüm oyuncuları elimizde tutarak, iyi bir iş başardık. Birbirini tanıyan, uyumlu bir ekibiz. Dolayısıyla bunun bize sahada avantajları olacaktır. Şimdi aynı görüntüde bir rakiple oynayacağız. İki kendini çok iyi tanıyan takım bu hafta karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı yaptık. Bizi 2-1 yendiler. Biz, buna takılmıyoruz ama zor bir maç oynayacağımızı biliyoruz. İki takım da birbirini yenebilir. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. İnşallah yönetimle, basınla, taraftarla Akhisar'da olacağız ve kazanıp geleceğiz."Bulak, "12 numara" olarak nitelendirilen taraftarın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarın hedef konulduğunda neleri yapabileceğini biliyoruz. O yüzden taraftarımıza inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.