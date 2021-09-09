Baki Mercimek'ten Hasan Alp Birken açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sportif direktörü Baki Mercimek, genç futbolcu Hasan Alp Birken'in futbolu bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.



Baki Mercimek, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Hasan Alp Birken gibi genç oyuncuların tecrübe kazanması için çalışmalar yapıldığını belirterek,"Metin Diyadin hocamızla birlikte göreve başlar başlamaz, altyapımızdaki oyuncuları belirleyerek A takımımızın hazırlık kampına davet ettik. A takıma katılan genç oyuncularımızı hazırlık kampında yakından takip ettik ve hazırlık maçlarında kendilerini görme fırsatı bulduk. A takım seviyesi için tecrübe ve güç farkı olduğunu tespit ettiğimiz oyuncularımızın geleceği için planlamalar yaptık. A takımla hazırlık döneminde antrenmanlara çıkan genç oyuncularımızdan Hasan Alp Birken'in de tecrübe ve güç kazanması açısından Sarp Ekinci, Zafer Göktuğ Erdem ve Ali Eren Karadağ birçok genç oyuncumuzda olduğu gibi kiralık olarak bir başka takımda gelişmesini uygun gördük. Hasan Alp Birken mesela Hacettepespor'dan gelen kiralık transfer teklifini reddetti." değerlendirmesinde bulundu.



"Oyuncumuzun babası tesise gelerek oğlunun lisansını istedi. Oğlunun futbolu bırakacağını ve Almanya'da eğitim hayatına devam etme arzusunda olduğunu dile getirdi." diyen Mercimek şu ifadeleri kullandı:



"Gençlerbirliği olarak futbolcumuza güvendiğimiz için lisansını vermeyi uygun görmedik. Evet, ilerleyen süreçte bir kulüpten teklif aldık. Tarafımıza iletilen bu teklif, kulübümüzün menfaatlerine ve oyuncumuz için yaptığımız planlamalara uygun olmadığı için reddettik. Bugün Hasan Alp Birken'le yaptığımız görüşme sonrasında futbolcumuz, antrenmanlara katılmayacağını ve uygulayacağımız her türlü yaptırıma karşı hazır olduğunu söyledi. Profesyonelliğe aykırı davranan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Umarız ki Hasan Alp Birken, yakın zamanda bu hatasından dönerek kendisi için yaptığımız planlamaya dahil olur."



