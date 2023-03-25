Bakan Kasapoğlu Ermenistan'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile bu akşam oynayacağı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu maçını izlemek için Ermenistan'a geldi.



Ay-yıldızlı ekibin karşılaşmasını tribünde takip edecek Bakan Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu.



İki ülke arasında son olarak 2008 yılında Ermenistan'da oynanan karşılaşmayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül izlemiş ve bu ülkeler arasında son üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.





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