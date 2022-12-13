Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Surne Bilbao

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü İspanya'nın Surne Bilbao ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı maçlardan ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Bahçeşehir Koleji, 4 takımlı grupta ikinci sırada bulunuyor.
Yaptığı maçların üçünü kazanan ve birini kaybeden İspanyol ekibi ise zirvede yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, grupta rakibiyle deplasmanda yaptığı maçı 80-66 kaybetmişti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı maçlardan ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Bahçeşehir Koleji, 4 takımlı grupta ikinci sırada bulunuyor.
Yaptığı maçların üçünü kazanan ve birini kaybeden İspanyol ekibi ise zirvede yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji, grupta rakibiyle deplasmanda yaptığı maçı 80-66 kaybetmişti.
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