Bahçeşehir Koleji deplasmanda rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, küme düşmesi daha önce kesinleşen Reeder Samsunspor'u deplasmanda 105-69 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Duhan Köyiçi, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 12, Bora Satır 4, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Muhammed Doğan Şenli 11, Mehmet Batuğ Gür 4, Alp Atlas Günyeli, Kaan Mert Dikmen 3, Crawford 9, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 10, Marc Andre Nedim Seylan 1, Engin Kaan Elbir
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Scrubb 8, Berkay Candan 14, Bouteille 14, Arca Tülüoğlu 10, Kartal Özmızrak 13, Akif Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 8, Egehan Arna 10, Taylor 9, Ahmet Safa Yılmaz 4
1. Periyot: 26-29
Devre: 39-52
3. Periyot: 58-82
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Duhan Köyiçi, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 12, Bora Satır 4, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Muhammed Doğan Şenli 11, Mehmet Batuğ Gür 4, Alp Atlas Günyeli, Kaan Mert Dikmen 3, Crawford 9, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 10, Marc Andre Nedim Seylan 1, Engin Kaan Elbir
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Scrubb 8, Berkay Candan 14, Bouteille 14, Arca Tülüoğlu 10, Kartal Özmızrak 13, Akif Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 8, Egehan Arna 10, Taylor 9, Ahmet Safa Yılmaz 4
1. Periyot: 26-29
Devre: 39-52
3. Periyot: 58-82
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