Bafetimbi Gomis girdi, golünü attı

Bafetimbi Gomis, skorer performansını Hatayspor karşısında da sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis girdi, golünü attı
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13 Ocak 2023 23:43
Galatasaray'da maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, skorer performansını Hatayspor karşısında da sergiledi.

Müsabakanın 71. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Gomis, 77. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.

Tecrübeli Fransız futbolcu, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

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