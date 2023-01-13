Bafetimbi Gomis girdi, golünü attı

Galatasaray'da maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, skorer performansını Hatayspor karşısında da sergiledi.
Müsabakanın 71. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Gomis, 77. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.
Tecrübeli Fransız futbolcu, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.
Müsabakanın 71. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Gomis, 77. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.
Tecrübeli Fransız futbolcu, ligde bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.
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