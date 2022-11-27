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Bafetimbi Gomis'e teklif yağıyor!

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis'e teklif yağıyor!
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27 Kasım 2022 12:47
2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al Hilal'e transfer olan ve burada elde ettiği başarılarla Arap taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e yine teklif yağıyor.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geri dönen 37 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı yönetimin izin vermesi durumunda, teklifleri değerlendirmek istiyor.

Galatasaray Yönetimi, ara transferde yapılacak takviyelere göre Gomis'in tekrar Suudi Arabistan'a gitme isteğine onay verebilir.

Bafetimbi Gomis, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon attığı 4 golle takımın en skorer isimleri arasında yer alıyor.

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