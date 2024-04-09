Badmintonda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin çifti ikinci turda

Avrupa Badminton Şampiyonası, Almanya'da devam ediyor.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saarbrücken kentindeki organizasyonun ikinci gününde çift kadınlarda korta çıkan milli sporcular Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, ilk tur maçında İngiliz rakipleri Abbygael Harris-Annie Lado'yu 21-14 / 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.



Türkiye'yi şampiyonada tek kadınlar kategorisinde Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı, çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci temsil ediyor.



Organizasyon 14 Nisan Pazar günü sona erecek.





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