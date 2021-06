Aziz Yıldırım: 'Ramos, Marcelo, Benzema, Dzeko'yu al'

Fenerbahçe Kulübünde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi



Ali Koç'un yaptığı transferleri eleştiren Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı;



"RAMOS, BENZEMA, MARCELO, DZEKO'YU AL"



"Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak, bu camiadan beklentisi. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı al. Git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin geçmişine bak. Ortegalar, Alexler, Anelkalar geldi. Anelka, kulübede oturdu be Daum sayesinde. Böyle oyuncular getirdik.



"PARA YOK DİYORSAN BIRAK KARDEŞİM"



"Roberto Carlos, şampiyon oldu. 100 bin kişi Madrid'de elini sallarken sabah uçakla bizim arkadaşlar, aldı geldiler Türkiye'ye. Darmstadt'tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez. Bak sana söylüyorum. Her söyleyeceğin söze iki söz söylerim. Her yere gelir konuşurum. Hiç TV'lerden ayrılmam. Sallamak yok. Yanındakiler kulüpte konuşuyor, Galatasaray'dan dönmeler. Bak onların hepsini duman ederim. Ayıp."