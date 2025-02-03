AZ Alkmaar, Willem II'yi rahat geçti

Eredivisie'nin 21. haftasında AZ Alkmaar ile Willem II karşı karşıya geldi.



Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan maçı AZ Alkmaar 2-0'lık skorla kazandı.



AZ Alkmaar'ın golleri, Troy Parrot (P) ve Sven Mijnans'dan geldi.



Ev sahibi ekipte Jeremy Bokila, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, üç maç sonra ligde galip geldi ve 37 puana yükseldi. Willem II ise 23 puanla 13. sırada.



