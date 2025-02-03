AZ Alkmaar, Willem II'yi rahat geçti

Eredivisie'nin 21. haftasında AZ Alkmaar, Willem II'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti ve üç maç sonra ligde galip geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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AZ Alkmaar, Willem II'yi rahat geçti
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03 Şubat 2025 00:05
Eredivisie'nin 21. haftasında AZ Alkmaar ile Willem II karşı karşıya geldi.

Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan maçı AZ Alkmaar 2-0'lık skorla kazandı.

AZ Alkmaar'ın golleri, Troy Parrot (P) ve Sven Mijnans'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Jeremy Bokila, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, üç maç sonra ligde galip geldi ve 37 puana yükseldi. Willem II ise 23 puanla 13. sırada.

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