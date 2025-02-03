AZ Alkmaar, Willem II'yi rahat geçti

Eredivisie'nin 21. haftasında AZ Alkmaar ile Willem II karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan maçı AZ Alkmaar 2-0'lık skorla kazandı.
AZ Alkmaar'ın golleri, Troy Parrot (P) ve Sven Mijnans'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Jeremy Bokila, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, üç maç sonra ligde galip geldi ve 37 puana yükseldi. Willem II ise 23 puanla 13. sırada.
Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan maçı AZ Alkmaar 2-0'lık skorla kazandı.
AZ Alkmaar'ın golleri, Troy Parrot (P) ve Sven Mijnans'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Jeremy Bokila, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, üç maç sonra ligde galip geldi ve 37 puana yükseldi. Willem II ise 23 puanla 13. sırada.