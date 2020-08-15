Awaziem'e onay çıkmadı, Porto'ya döndü

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve geçen sezonu da İspanyol ekibi Leganes'te geçiren Chidozie Awaziem, Porto'ya geri döndü.Portekiz devinin gelecek planlarında yer almayan 23 yaşındaki savunmacı menajerler aracılığıyla Bordo-Mavililer'e önerildi.Ancak yönetimden bu öneriye direkt ret geldi. Genç futbolcunun 1 milyon Euro'luk maaş beklentisi de bu karar da önemli rol oynadı.