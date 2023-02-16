Avrupa Ligi'nin dev kapışmasından galip çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Barcelona ile Manchester United karşı karşıya geldi.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla biterken özellikle maçın ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçti.



İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede sessizliği bozan isim 50. dakikada Marcos Alonso oldu. Golün hemen ardından ise 53. dakikada Rashford skora dengeyi getirdi. 59. dakikada Kounde'nin kendi kalesine attığı golle bu kez Manchester United öne geçti. 76'da Raphinha skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.



İki takımın karşı karşıya geleceği rövanş mücadelesi ise 23 Şubat Perşembe günü Old Trafford'da oynanacak.





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