Austin Rivers, 76ers'a tepkili!: "Babama yanlış yaptılar..."

Serbest oyuncu Austin Rivers, babası koç Doc Rivers'ın eski takımı Philadelphia 76ers'tan gönderilme şeklinden hoşnut kalmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Austin Rivers, 76ers'a tepkili!: 'Babama yanlış yaptılar...'
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08 Aralık 2023 14:16
Serbest oyuncu Austin Rivers, babası koç Doc Rivers'ın eski takımı Philadelphia 76ers'tan gönderilme şeklinden hoşnut kalmadığını söyledi.

Eski 76ers koçu Rivers, geçtiğimiz sezonun Doğu Konferansı yarı finallerinde elenmesinin ardından derhal görevinden alınmıştı.

Bu hafta ESPN'in 'First Take' programına katılan Doc'ın oğlu Austin Rivers, Sixers'a bu işten atılma durumunu nasıl ele aldıkları konusunda bazı eleştirilerde bulundu:

"Philly hakkında olumlu bir şey söylemeyeceğim. Babama yanlış yaptılar. Onlarla alakalı diyecek hiçbir şeyim yok. Bu kişisel bir durum. Aile her şeyin önünde gelir. Hadi ama Daryl (Morey). Bu laflarım sana."

Rivers, eski Toronto Raptors koçu Nick Nurse'ün görevi devralması öncesinde 76ers'ta üç sezon boyunca koçluk yapmıştı.

Doc, Philadelphia'dayken normal sezonda pek çok başarı elde ederken, ekip playofflarda her zaman yetersiz kalmış ve geçtiğimiz sezon Boston Celtics'e karşı 3-2'lik bir üstünlük yakaladıktan sonra elenince, tecrübeli koçun fişi çekilmişti.

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