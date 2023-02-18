Augsburg Ozan Kabak'ın takımını mağlup etti

Bundesliga'nın 21. haftasında Augsburg, sahasında Hoffenheim'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Augsburg Ozan Kabak'ın takımını mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2023 02:00
Bundesliga'nın 21. haftasında Augsburg ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan karşılaşmayı Augsburg 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Fredrik Jensen kaydetti. Mücadelede Milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika forma giyerken Augsburg'da ise Fenerbahçe'den kiralık olan Mergim Berisha ilk 11'de maça başladı ve uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Bu sonuçla Augsburg 24 puana yükselirken Hoffenheim ise 19 puanda kaldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ