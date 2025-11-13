ATP Finalleri'nde Zverev'i yenen Sinner, yarı finale kaldı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

calendar 13 Kasım 2025 00:37
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
ATP Finalleri'nde Zverev'i yenen Sinner, yarı finale kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, 3 numaralı seribaşı Zverev'i 1 saat 37 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.


Grupta 2'de 2 yapan İtalyan tenisçi, turnuvada yarı finali garantileyen ilk isim oldu.

Sinner, son grup maçında ABD'li Ben Shelton ile karşılaşacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Zverev ise gruptaki diğer yarı final bileti için Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in karşısına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.