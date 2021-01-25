La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Atletico Madrid evinde Valencia ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Valencia, 11. dakikada Racic'in golüyne öne geçerken, Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Joao Felix, 54. dakikada Suarez ve 72. dakikada Correa'dan geldi.



Bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanunu 47 yaparak bir maçı fazla olan Real Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Valencia ise 20 puanla 14. sırada kaldı.



La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Cadiz ile karşılaşacakken, Valencia ise evinde Elche'yi konuk edecek.



