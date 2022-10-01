İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakiakda Marcos Llorente ve 57. dakikada Alvaro Morata kaydetti.



Sevilla'da Alex Telles 28. dakikada oyuna dahil oldu. Fernando ve Marcao ise maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 13 puana yükseldi. Sevilla 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, sahasında Girona'yı ağırlayacak. Sevilla, Mallorca deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ