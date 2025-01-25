Atletico Madrid evinde Villarreal'e takıldı

LaLiga'nın 21. haftasında Atletico Madrid evinde Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid evinde Villarreal'e takıldı
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25 Ocak 2025 20:11
LaLiga'nın 21. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid evinde Marcelino Toral'ın yönetimindeki Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Riyadh Air Metropolitano'da oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Villarreal adına 29. dakikada Gerard Moreno penaltıdan kaydetti.

Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü ise 58. dakikada Samuel Lino kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçını da kazanamayan Atletico Madrid 45 puana ulaşırken, Villarreal 34 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid evinde Mallorca'yı ağırlarken, Villarreal sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.

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