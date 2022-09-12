Atletico Madrid'den Arda paylaşımı

Atletico Madrid, futbola veda kararı alan Arda Turan için bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Atletico Madrid'den Arda paylaşımı
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12 Eylül 2022 18:43
Futbolu bırakma kararı alan Arda Turan için Atletico Madrid'den bir paylaşım geldi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Anılar için teşekkürler, sana en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan, kariyerinde 2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giymişti.

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