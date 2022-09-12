Atletico Madrid'den Arda paylaşımı

Futbolu bırakma kararı alan Arda Turan için Atletico Madrid'den bir paylaşım geldi.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Anılar için teşekkürler, sana en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Arda Turan, kariyerinde 2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giymişti.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Anılar için teşekkürler, sana en iyisini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Arda Turan, kariyerinde 2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid forması giymişti.
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