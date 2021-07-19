Atletico, Griezmann'a kapıyı açtı, 'Her şey mümkün'

Atletico Madrid'e geri döneceği konuşulan Antoine Griezmann için başkan Enrique Cerezo'dan açıklama geldi.



Atletico Madrid Başkanı, Griezmann'ın dönüşüne yeşil ışık yakarken, "Günümüz futbolunda her şey olabilir" dedi.



Lionel Messi'nin lisansını çıkarabilmek için La Liga'nın FFP kuralları dahilinde maaş bütçesinde indirime gitmesi gereken Barça'da ayrılık için en ciddi adayın Griezmann olduğu bir süredir konuşuluyor.



Barcelona'nın Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Saul'un da içinde olduğu bir paketle Fransız futbolcuyu göndereceği belirtiliyor.



