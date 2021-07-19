Atletico, Griezmann'a kapıyı açtı, "Her şey mümkün"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Antoine Griezmann'ın geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Atletico, Griezmann'a kapıyı açtı, 'Her şey mümkün'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2021 16:41
Atletico Madrid'e geri döneceği konuşulan Antoine Griezmann için başkan Enrique Cerezo'dan açıklama geldi.

Atletico Madrid Başkanı, Griezmann'ın dönüşüne yeşil ışık yakarken, "Günümüz futbolunda her şey olabilir" dedi.

Lionel Messi'nin lisansını çıkarabilmek için La Liga'nın FFP kuralları dahilinde maaş bütçesinde indirime gitmesi gereken Barça'da ayrılık için en ciddi adayın Griezmann olduğu bir süredir konuşuluyor.

Barcelona'nın Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Saul'un da içinde olduğu bir paketle Fransız futbolcuyu göndereceği belirtiliyor.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.