Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi.
Fransız yıldızın geleceği hakkında kesin bir bilgisinin olmadığını belirten Cerezo, "Bilmiyorum. Griezmann Atletico'nun simgesi, ne düşündüğünü bilmiyorum ama ayrılmak istediği konusunda emin değilim. Onunla bu konu hakkında konuşmadım." dedi.
PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid forması ile 37 maçta süre alan Griezmann, 16 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Atletico'da Griezmann bilmecesi!
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılacağı yönünde iddialara yanıt verdi.
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28 Şubat 2025 14:54
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Antoine Griezmann'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi.
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