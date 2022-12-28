Atiba Hutchinson, kararını verdi

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, 39 yaşında Dünya Kupası'nda mücadele ederek en büyük hayalini gerçekleştirmişti.
İlk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba Hutchinson, maçın ardından kariyerine dair kritik kararı verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 3 resmi maça çıkan Atiba Hutchinson'ın gol katkısı bulunmuyor.
İlk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba Hutchinson, maçın ardından kariyerine dair kritik kararı verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 3 resmi maça çıkan Atiba Hutchinson'ın gol katkısı bulunmuyor.