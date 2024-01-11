İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Atalanta deplasmanda konuk olduğu Milan'ı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 59. dakikalarda Teun Koopmeiners, Milan'ın tek golünü ise 45. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Atalanta'nın yarı finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 59. dakikalarda Teun Koopmeiners, Milan'ın tek golünü ise 45. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Atalanta'nın yarı finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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