Atalanta zorlu maçta kazandı yarı finale çıktı

İtalya Kupası karşılaşmasında Atalanta deplasmanda Milan'ı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta zorlu maçta kazandı yarı finale çıktı
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11 Ocak 2024 01:02
İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Atalanta deplasmanda konuk olduğu Milan'ı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 59. dakikalarda Teun Koopmeiners, Milan'ın tek golünü ise 45. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Atalanta'nın yarı finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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