Atalanta, Yunus Musah'ı kiraladı!

Atalanta, Milan forması giyen Yunus Musah'ı kiraladı.

01 Eylül 2025 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Atalanta, Yunus Musah'ı kiraladı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Yunus Musah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki ABD'li futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Milan'ın Ağustos 2023'te Valencia'dan renklerine bağladığı Musah, İtalyan ekibiyle 80 maça çıktı.

