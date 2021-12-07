Atalanta, Mustafa Muhammed'i izleyecek!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, İtalya Ligi takımı Atalanta'nın gündeminde.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Atalanta, Mustafa Muhammed'i izleyecek!
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07 Aralık 2021 12:24
Galatasaray'ın santrforlarından Mustafa Muhammed, Atalanta'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.

İtalyanların, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı yakından takip edeceği ifade edildi.

Atalanta'nın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu ay sonunda Mısırlı golcünün bonservisini alması bekleniyor.




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