Atalanta, Mustafa Muhammed'i izleyecek!

Galatasaray'ın santrforlarından Mustafa Muhammed, Atalanta'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.
İtalyanların, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı yakından takip edeceği ifade edildi.
Atalanta'nın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın bu ay sonunda Mısırlı golcünün bonservisini alması bekleniyor.
İtalyanların, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı yakından takip edeceği ifade edildi.
Atalanta'nın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın bu ay sonunda Mısırlı golcünün bonservisini alması bekleniyor.